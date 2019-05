Zingaretti imita Salvini: "Pensiamo prima agli italiani..."

"Pensiamo prima agli italiani e poi alle polemiche tra di noi…" . Strano ma vero, non lo ha detto Matteo Salvini commentando i dissidi con l'alleato di governo pentastellato. Infatti, sono parole di Nicola Zingaretti commentando il buon risultato del Partito Democratico alle Europee del 26 maggio.

Il segretario del Pd, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, ha risposto pacatamente all'appunto di Matteo Renzi, che ha ricordato a tutta la compagine dem come il Pd, rispetto al 4 marzo scorso, abbia comunque preso meno voti. Ecco, Zingaretti lo smentisce così: "Io sono stato zitto, ma anche questa cosa che abbiamo preso meno voti è un falso, perché alle Politiche hanno sommati i consensi del proporzionale e quelli del maggioritario. Quindi, senza fare euforia – perché nessuno ha stappato bottiglie di champagne – il Pd ha preso più voti in termini reali, in percentuale, è tornata a essere la seconda forza politica del Paese e in queste elezioni amministrative, per la prima volta in cinque anni, ha vinto nelle principali città" .