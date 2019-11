Zingaretti incontra Clinton, la base Pd all'attacco: "Bill non è di sinistra"

Insieme contro la "cultura dell'odio e della paura". È quanto scrive sui social il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro a New York con l'ex presidente americano Bill Clinton. Entusiasta per il lungo e "proficuo" colloquio con il predecessore alla Casa Bianca di George W. Bush, Zingaretti ha parlato di un " obiettivo: unire la cultura della speranza contro quella della paura che sta attanagliando le democrazie occidentali, in Europa come qui ". E di un sogno: avere Clinton ospite in Italia. Sogno che presto si realizzerà: " Ha detto che verrà prima dell'estate. Il rapporto con i Democratici americani è molto positivo ".

Bellissimo e lungo incontro con @BillClinton. Parlando di futuro e democrazia, della necessità dei democratici ovunque di combattere contro cultura della paura e per costruire speranza. Il presidente Clinton ha accettato il nostro invito e sarà in Italia prima dell’estate pic.twitter.com/5HVSTymyO5 — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) November 11, 2019

Un rapporto che, insiste Zingaretti, " adesso trova nuovo slancio. Noi siamo il baluardo al clima di paura delle destre che vogliono fomentare l'odio dei ceti più bassi. Quella con Clinton è stata una vera occasione di confronto ".

" Ci stiamo impegnando a ridare slancio e credibilità al partito e che non può non partire dal grande movimento internazionale ", ha aggiunto il leader democrat, che nella notte ha visitato la sede del Pd della Grande Mela e incontrato il sindaco Bill De Blasio. La tournée americana del governatore laziale proseguirà a Washington, dove è atteso per un incontro con lo speaker della Camera, Nancy Pelosi. " Ci sono situazioni che fanno dei democratici non solo il pilastro della resistenza alla destra ma della necessità di offrire una speranza alla cultura di odio della destra, utile a catturare i problemi ma non a risolverli ", il refrain di Zingaretti che, indirettamente, chiama in causa Salvini.

Ma cosa ne pensano gli elettori del Pd dell'incontro avuto con Bill Clinton? A sorpresa, anche se solo fino a un certo punto, sui social esplode la polemica. Gran parte degli attivisti dem non hanno gradito il sorriso a 32 denti mostrato da Zingaretti nella foto pubblicata su internet. " Sanders e la Cortez erano troppo di sinistra vero ? Meglio la mummia liberista che avete ritrovato nel sarcofago. Poi andiamo a Londra ad incontrare Blair? Così facciamo tombola ", scrive Lucrezia. " Sarebbe stato più coraggioso incontrare Sanders ", critica Attilio mentre Emanuele è durissimo: " Prima hanno rubato le primarie contro Bernie Sanders e poi sono riusciti a perdere contro Trump. Restino pure dove sono ".

La sensazione è che Zingaretti abbia sbagliato l'ultima mossa. Da quando Renzi ha lasciato il Pd per avventurarsi in Italia Viva, nel "partitone" rosso sono rimasti gli iscritti - e gli elettori - più di sinistra. Clinton, invece, appartiene all'area liberal dei Dem americani, non così lontani dai Repubblicani in materia di economia. Ecco perché Zingaretti, forse, avrebbe dovuto provare a incontrare esponenti dell'Asinello più in linea con il "nuovo" Pd: il vecchio leone Bernie Sanders, in corsa per le primarie democratiche che sceglieranno l'avversario di Trump alle Presidenziali 2020, o ancora meglio Alexandria Ocasio-Cortez, astro nascente dei Dem per le sue posizioni ultra-progressiste su immigrazione e diritti civili.