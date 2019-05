Zingaretti mette il suo Pd «en marche» per la guerra contro gli eurosovranisti

Laura Cesaretti

Roma Per qualche settimana, di qui alle Europee, nel Pd regnerà una (quasi) pace che ha qualcosa di irreale, visti i trascorsi. È l'effetto della campagna elettorale, certo, e della sfida epocale lanciata all'Europa dal populismo sovranista.

Per Nicola Zingaretti è anche la prima prova da leader, e che il fuoco covi sotto la cenere lo lascia intendere il messaggio double-face di Matteo Renzi, che da un lato promuove il nuovo segretario che «tiene insieme tutti» e si dice sicuro che il Pd farà un «buon risultato», dall'altro gli ricorda, con una punta di perfidia, che il «ritorno a casa» dei tanti che avevano abbandonato il partito in odio a lui o avevano votato altro alle scorse politiche (da D'Alema a Bersani, da Prodi a Casini) costituisce «una base che l'anno scorso stava attorno al 25%». Alzando dunque di parecchio l'asticella per il Pd, rispetto ai sondaggi in circolazione.

Zingaretti, attento finora soprattutto a recuperare un (ipotetico) voto di sinistra, con l'avvicinarsi delle elezioni cerca di recuperare un po' di terreno anche sul fronte più moderato, dopo la «svolta» sinistrorsa dei Cinque Stelle. E cerca di dare concretezza allo slogan «da Tsipras a Macron»: così ieri, a Torino, ha partecipato al lancio dei candidati più «macroniani» e liberal del Pd, da Sandro Gozi a Enrico Morando, insieme al segretario generale di En Marche, Stanislas Guérini. Che ha teorizzato con parole chiare la necessità di unire le forze, nella Ue, tra liberali, macroniani, verdi e socialisti, con l'obiettivo di costituire - se non un gruppo unitario - almeno un'alleanza che si contrapponga fortemente al sovranismo e che abbia i numeri per controbilanciare le spinte più conservatici di un Ppe spostato a destra dalla concorrenza populista. «Vogliamo unire i progressisti europei in un nuovo gruppo al Parlamento europeo - ha spiegato Guérini - la base di partenza è Alde, il Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, costituito da due pilastri, quello liberale e quello democratico. Noi vogliamo aggiungere un terzo pilastro, quello progressista. Vedremo se sarà possibile farlo anche con il Pd, dove molti temi ci uniscono». E Zingaretti non ha chiuso, pur sottolineando che il Pd «resterà nel Partito socialista europeo». Ma «contro i sovranisti che vogliono distruggere l'Unione europea servono alleanze», sottolinea. Renzi ha già dato il suo entusiastico sostegno all'operazione macroniana, che a suo parere serve tanto più in Italia dove «i populisti li abbiamo al governo: abbiamo l'amico di Marine Le Pen che è il responsabile della sicurezza in Italia e abbiamo un piccolo gilet giallo come responsabile dell'economia italiana».

Domani il segretario del Pd ospiterà a Roma Frans Timmermans, candidato Pse alla presidenza della nuova Commissione: «Ci sono due Europe - dice Zingaretti - ce n'è una che torna indietro, ai fili spinati, all'odio e ai nazionalismi; poi ce n'è un'altra che sta unendo le grandi forze progressiste per aprire una nuova stagione». Quanto alla situazione italiana, per il leader dem «la crisi di governo» è già in atto, che l'esecutivo è paralizzato e a tenere insieme la maggioranza resta solo la «voglia di potere». Ma se la crisi si formalizzasse, il Pd non sosterrà alcun governo diverso, tecnico o politico: «L'unica soluzione sarebbe il voto», perché «nessun governo parlamentare potrebbe farcela», replica a chi gli chiede se il Pd tenderà la mano a M5s. Dopo il voto, si vedrà.