Zingaretti: "Restiamo uniti altrimenti vince Salvini"

Nicola Zingaretti ribadisce che il nemico numero uno è rappresentato da Matteo Salvini e più in generale dalla destra. Arrivato in Umbria per partecipare a un'iniziativa elettorale a sostegno di Vincenzo Bianconi, il candidato del patto civico alla presidenza della Regione Umbria, il dem ha risposto ai giornalisti presenti: " Per me gli avversari stanno a destra, non certo in questo campo di forze. Affrontiamo i problemi senza personalismi, perchè in gioco c'è il futuro della democrazia italiana ". A chi gli ha posto una domanda sulla tenuta del governo e dei rapporti con il Movimento 5 Stelle ha replicato: " Mi sembra di sì ".

Alternativa al centrodestra

Il segretario del Partito democratico tramite un post sul proprio profilo Facebook ha poi scritto che si sta combattendo " per ridare una speranza all'Italia ". E ha avvertito i suoi: " Ieri il centrodestra si è riproposto unito. Tutte le regioni si eleggono con sistema maggioritario. O si organizza un campo alternativo o regaliamo l'Italia a Salvini ".