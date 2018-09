Zingaretti "scala" il Pd "No alleanze con M5s Saremo primi sul web"

Prosegue il dibattito all'interno del Pd per trovare la quadra dopo le batoste elettorali. Nicola Zingaretti è sempre più protagonista e di fatto inizia a rivendicare un ruolo da leader. Così il governatore della Regione Lazio prova a tracciare il profilo di un nuovo soggetto politico che di fatto riesca ad archiviare i dem: "Voglio un partito che nella rete sia il migliore e il più organizzato e per combattere la sua battaglia delle idee. Nuovo partito significa dialogo sociale con i corpi intermedi".

Di fatto Zingaretti guarda alla "concorrenza" di Lega e M5s che sui social riescono a parlare direttamente con gli elettori. Un modello a cui il nuovo Pd vuole ispirarsi per non finire nel nulla. E così Zingaretti invoca un cantiere per cercare le nuove alleanze anche in vista delle Europee del 2019. "Dobbiamo aprire in fretta un grande cantiere per rigenerare e reinventare la forma-partito. Smettiamola con la ridicola contrapposizione tra di noi sul partito del territorio e partito della rete. Noi - ha aggiunto - dobbiamo essere forti in tutte e due i campi. Tra noi diciamo: 'torniamo nelle periferie con i circoli' ma se andiamo nelle periferie ci accorgeremmo che l'80% dei ragazzi forma la propria coscienza, compra, legge e si informa dentro la rete. Il nuovo partito, le nuove forme della democrazia, impongono una riorganizzazione dei corpi sociali". Infine chiarisce però i contorni della sua proposta politica. Zingaretti non apre le porte ad un'alleanza con il Pd: "Non costruiamo una macchietta della mia proposta, impariamo di nuovo il confronto tra le idee senza denigrare chi la pensa diversamente. E' evidente che io non voglio allearmi con i Cinquestelle: permettetemi, io i Cinquestelle li ho sconfitti due volte. Ma io voglio capire perché hanno votato loro. Io ho combattuto contro il M5s per difendere la nostra comunità, per difendere Renzi e Calenda, altro che subalternità: è subalterno chi copia le tecniche dei populisti".