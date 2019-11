Via al volo record Londra-Sidney: 19 ore no stop

La compagnia aerea australiana Qantas ha completato un volo di prova no stop durato ben 19 ore e 19 minuti tra Londra e Sydney con un aereo Boeing 787-9 Dreamliner che trasportava solo 40 persone tra passeggeri, piloti e personale di bordo.

Si è trattato di un esperimento della tratta commerciale più lunga di sempre. Il Boeing 787-9 Dreamliner era decollato giovedì mattina 14 novembre dal Regno Unito, ora locale, ed è poi atterrato a Sydney all'ora di pranzo di venerdì 15: «Abbiamo visto l’alba due volte» ha detto l'amministratore delegato di Qantas, Alan Joyce, dopo essere sceso dal volo.

In un tweet apparso sul profilo ufficiale della compagnia area, tutta la soddisfazione per l'impresa compiuta: "Sappiamo che non è un ritorno al passato ma i piloti del volo QF7879 hanno voluto ricordare la storia omaggiando i nostri predecessori del primo volo Londra-Sydney compiuto nel 1989.

We know it’s not Throwback Thursday but we thought this was pretty special. #QF7879 pilots recreate the history making image from our first LHR-SYD nonstop flight back in 1989. Photo: James D Morgan #QFnonstop pic.twitter.com/S5FjRAQwaz — Qantas (@Qantas) November 15, 2019

Un Dreamliner 787-9 può trasportare fino a 300 persone ma, se al completo, tra passeggeri e valigie non avrebbe potuto coprire una tratta così lunga senza fare rifornimento. Al momento dell’atterraggio era presente ancora del carburante sufficiente per un’altra ora e 45 minuti di volo. Il primo aereo a coprire questa tratta senza mai fermarsi fu un Boeing 747-400 nell’agosto del 1989 che, però, trasportava soltanto l’equipaggio: adesso l’aereo è conservato in un museo.

Durante il volo i passeggeri sono stati sottoposti a una serie di test per raccogliere informazioni sull'andamento del sonno, l'assunzione di cibi e bevande e reazioni alla luce ed al movimento fisico. I dati raccolti faranno parte delle informazioni che Qantas utilizzerà per chiedere alle autorità australiane il permesso di introdurre i collegamenti di andata e ritorno Londra-Sydney, ma anche New York-Sydney, entro il 2022.

Ad attendere l'arrivo del volo #QF7879 all'aeroporto di Sidney erano presenti il primo ministro Scott Morrison e il leader dell'opposizione Anthony Albanese, nonché il presidente della Qantas Richard Goyder.

Nel mese di ottobre la Qantas aveva realizzato un altro esperimento completando un volo di prova, sempre con un Dreamliner, durato 19 ore da New York a Sydney, una tratta di 1.600 chilometri più breve.

Questi esperimenti di successo arrivano in concomitanza alle celebrazioni per i 100 anni di servizio della compagnia aerea nazionale australiana. Ma non sono tutte rose e fiori: la Qantas deve convincere i piloti a concordare nuovi termini contrattuali e necessita di una firma dall'autorità di regolamentazione dell'aviazione australiana per lanciare nuove rotte entro il 2023.