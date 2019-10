Accusa malore a scuola: bimba di otto anni muore per infarto

Dopo il pranzo in mensa, ha accusato un malore. Quindi la disperata corsa in ospedale e il ricovero d'urgenza, finché, oggi, dopo ore drammatiche, non è arrivata la notizia più triste: è morta la bambina di otto anni che nella giornata di ieri ha accusato un infarto a scuola

La tragedia all'istituto Comprensivo eSpazia di Monterotondo, a Roma. La bimba, come riportato da Leggo, si era sentita male immediatamente dopo aver consumato il pasto.

L'intervento dei soccorsi è stato rapido: attorno alle 14 di martedì il personale medico-sanitario del 118 ha prestato ogni cura possibile, cercando di animare la piccola, colpita da arresto circolatorio. Dunque, ecco il supporto dell’elisoccorso, che ha consentito alla bambina di essere portata al Policlinico Agostino Gemelli.

Qui, purtroppo, la bambina è spirata nella mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre, attorno alle dieci. Nei prossimi giorni è prevista l'autopsia, che darà ogni responso circa le cause del drammatico decesso.