Acilia, rapina a mano armata all’Eurospin: ladri in fuga

Pomeriggio di paura ad Acilia. Rapina all’Eurospin di San Giorgio di Acilia, periferia sud della capitale, dove un bandito è fuggito con il denaro contenuto nelle casse. È accaduto intorno alle 19:00 di martedì 10 dicembre al supermercato che si trova in via di Prato Cornelio. La rapina si è consumata nel volgere di pochi minuti dopo che un uomo, con il casco in testa e il volto travisato da uno scaldacollo, ha gelato il sangue di clienti e lavoratori impugnando una pistola.

Minacciato un cassiere si è fatto consegnare circa 900 euro e poi è uscito dall’Eurospin dove ad attenderlo c’era un complice in scooter. Allertate le forze dell’ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto prevenzione crimine e quelli del commissariato Lido di Polizia. Ascoltati i testimoni i poliziotti hanno cominciato da subito le ricerche dei due uomini, al momento con esito negativo. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. I criminali sono in fuga.

Continuano insomma le rapine nella capitale. Hanno usato un’auto ariete per sfondare una vetrata ed entrare nel supermercato “Castoro” in via Conca d’Oro. Una volta all’interno hanno poi caricato la cassaforte, per poi fuggire su una Bmw. Una rapina da 30mila euro quella messo a segno da una coppia di ladri che hanno fatto ricorso alla stessa tecnica utilizzata in via Ugo Ojetti, quando i criminali fuggirono con il roller cash della Banca del Fucino.

In quella circostanza i ladri rubarono 40mila euro. Le modalità, simili, non fanno escludere l’ipotesi che si tratti della stessa banda che utilizza un’automobile come ariete per aprirsi un varco all’interno della struttura che decidono di svaligiare. Il furto in via Conca d’Oro è avvenuto intorno alle 5:40 del 10 dicembre. A riprendere la scena due telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si devono i ladri, con il volto travisato e i guanti, entrare nell’esercizio commerciale dopo aver sfondato la vetrata per poi fuggire col bottino. Sul posto gli agenti dei commissariati Fidene e Vescovio, e i poliziotti del reparto volanti. Al momento nessuna pista è esclusa. È caccia ai ladri.

Una rapina da film, quella in via Ugo Ojetti. Con un’auto (anche qui) come ariete hanno sfondato la vetrata della filiale della Banca del Fucino, sono entrati nell’istituto di credito, hanno caricato il roller cash e sono fuggiti. È quanto accaduto nella notte del 6 dicembre in via Ugo Ojetti 496, a Talenti, quartiere nel quadrante nord-est della capitale. L’allarme della banca è scattato intorno all’1:20. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro che ancora indagano sul caso.