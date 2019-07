Carabinieri ancora nel mirino: due militari pestati per strada a Ciampino

Proprio nel giorno in cui si sono tenuti i funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, giunge la notizia dell'ennesima aggressione avvenuta ai danni di alcuni militari dell'Arma. Ancora una volta, la violenza contro le divise si è verificata a Roma.

Stando alle ancora poche informazioni riportate da "Adnkronos", l'episodio si è verificato durante la notte appena trascorsa, a Ciampino.

Impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, due carabinieri hanno deciso di sottoporre ad un controllo un cittadino straniero (un georgiano, secondo le fonti), che si trovava in piazza Kennedy, nei pressi della stazione. Il soggetto ha tuttavia reagito male alla presenza dei militari, e non ha esitato ad aggredirli, scagliandosi contro di loro con calci e pugni. Durante la colluttazione, uno degli uomini in divisa è stato raggiunto anche da un violento colpo ai testicoli.

Ad accorrere in aiuto dei carabinieri due avventori di un locale che si trovava nelle vicinanze. Trovandosi in evidente inferiorità numerica, lo straniero ha tentato la fuga, ma è stato facilmente raggiunto ed immobilizzato.

Il soggetto, un senza fissa dimora, è finito in manette, mentre i militari sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli, dove hanno ricevuto le dovute cure a seguito dell'aggressione subìta. Per loro una prognosi di dieci giorni.

