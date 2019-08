Ama dice no al rimborso Tari: "La città è sporca colpa dei romani"

Roma vive una nuova emergenza rifiuti e l'Ama non intende pagare alcun rimborso ai residenti. Il motivo? Se la Capitale è sporca è colpa anche dei romani.

L'azienda partecipata del Comune di Roma, stando a quanto riporta il Messaggero, sta inviando la risposta in carta bollata a quanti hanno protestato per un servizio che, come pare abbastanza evidente girando per la città, non c'è stato. Secondo l'Ama, però, "non risultano sussistenti i presupposti per l'applicazione della richiesta di riduzione tariffaria". Questo è quanto si legge nella missiva dove si parla solo di "eventuali e occasionali criticità" dovute "non alle attività svolte dall'Ama quanto, piuttosto, a contingenti problematiche connesse all'intero ciclo di gestione dei rifiuti, nonché, in alcuni casi, al non corretto conferimento dei rifiuti medesimi da parte dell'utenza".