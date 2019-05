Ancora un bus in fiamme a Roma. Ma l'Atac "festeggia": "Solo otto dall'inizio dell'anno"

Un altro bus in fiamme nella Capitale. Questa volta è successo nel quartiere Portuense dove attorno alle 15.30 un autista della linea 786, armato di estintore, è dovuto scendere dal mezzo per tentare di domare l’incendio che si stava sviluppando nel vano motore.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Come di consueto in questi casi, verrà aperta un’indagine interna dall’azienda per chiarire le cause dell’incidente che, per fortuna, non ha provocato feriti. Limitati anche i danni alla vettura, che potrà tornare su strada a breve.

L’Atac ha sottolineato come dall’inizio dell’anno ci siano stati “soltanto” otto principi di incendio sui mezzi in servizio nella Capitale. Un record “positivo”, se confrontato con i quindici casi che si erano registrati nello stesso periodo del 2018 e considerando anche “l'invecchiamento di un anno della flotta, che aveva già un'età molto avanzata”. Merito, fa sapere l’azienda, “dei notevoli investimenti effettuati per la manutenzione dei mezzi”.

Gli autobus andati a fuoco sono troppi invece per gli esponenti della Lega Fabrizio Santori, Daniele Catalano e Luisa Regimenti, che in una nota congiunta attaccano la municipalizzata dei trasporti. “Salire su un autobus a Roma è ormai come partecipare a una roulette russa”, scrivono, accusando la sindaca Raggi di “esporre la Capitale a continue figuracce internazionali”.