Arrestato ex monsignore ricercato da 13 anni per molestie sui minori

Era ricercato dal 2006 per abusi sessuali sui minori avvenuti per cui era stato condannato a 81 anni di carcere nel 2003. È finito agli arresti Joeph Henn, ex monsignore americano di 70 anni, che tra il 1979 ed il 1981 si reso colpevole, in Arizona di numerosi episodi di di molestie su minorenni. L'uomo nel maggio 2005 fu arrestato e, in attesa di estradizione, fu messo agli arresti domiciliari da scontare in una residenza di Via della Conciliazione. L'ex monsignore più volte fece ricorso contro la richiesta fatta dagli Usa che nel 2006 lo condannò in via definitiva. Da quel momento in poi di Joeph Henn si sono perse le tracce fine a ieri.

L'uomo è stato rintracciato grazie alla segnalazione arrivata ai Carabinieri da parte di alcuni addetti della sala operativa di Roma Capitale, i quali avevano ricevuto una denuncia da un centro di accoglienza comunale di via Assisi dove Henn aveva chiesto di risiedere con una falsa identità. A tradirlo, però, dei certificati medici da lui presentati che erano intestati, però, a pazienti con nomi differenti. I Carabinieri della compagnia Piazza Dante sono prontamente intervenuti fermando l'uomo che è stato successivamente accompagnato prima in commissariato e poi a Regina Coeli.

Sull'uomo pende una condanna di 81 anni.