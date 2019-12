Arrestato ultras della Lazio con la cocaina in tasca

Nuovi arresti legati alla droga. La lotta allo spaccio a Roma, messa in atto quotidianamente, ha consentito nell'ultima settimana di togliere dal mercato quasi 6,2 chili di cocaina. Tra i pusher arrestati spicca un 36 enne romano, ultras degli “Irriducibili” della Lazio, trovato con cocaina dagli agenti del commissariato Prati in via Cola di Rienzo. Nel pieno centro di Roma. L’ultras è stato notato dai poliziotti mentre passeggiava nei pressi di un istituto di credito e si avvicinava a una donna che stava effettuando un prelievo bancomat.

Insospettiti, si sono avvicinati ma appena si è accorto della loro presenza, l'uomo si è allontanato frettolosamente. Fermato, ha cercato di disfarsi di una busta poi recuperata dagli agenti: al suo interno 8 involucri di cocaina. Il controllo effettuato sulla persona che ha consentito di sequestrare ulteriori 5 involucri della stessa sostanza stupefacente e 1200 euro in contanti.

Solo poche ore prima un altro arresto legato allo spaccio di droga. Avevano attivato una rete di spaccio grazie alla tecnologia. Un'attività messa in atto al quartiere Trionfale (zona centrale di Roma) dove un 21enne romano, in concorso con un minore di 17 anni, utilizzava le applicazioni di Instagram e Telegram per la sua attività di pusher. A scoprirlo gli agenti del commissariato di polizia Primavalle. Gli investigatori, con la collaborazione dell’unità cinofila della questura, hanno perquisito la sua abitazione: rinvenuti quasi due chili di fumo e oltre 3300 euro in contanti. Arrestato il più grande. Il minore è stato invece denunciato e, al termine degli atti, affidato alla madre.

Sempre i poliziotti di Primavalle con il minuzioso ausilio dei cani antidroga, durante alcuni controlli in zona Medaglie D’Oro e Nomentano, hanno messo le manette rispettivamente a un 22enne romano trovato con 113 grammi di marijuana e circa 450 grammi di fumo. E a un cittadino moldavo domiciliato a Roma. Perquisita l’abitazione di quest’ultimo, gli agenti hanno trovato e sequestrato 2 chili di erba. Poi un etto e mezzo di hashish.

Intanto prosegue l’offensiva, oltre che della polizia, anche dei carabinieri sul fronte dello spaccio di droga lungo le strade della capitale. In poche ore, nel corso di diversi servizi preventivi, i militari hanno arrestato 8 persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo a finire in manette è stato un 43enne di Ciampino sorpreso nella zona del Quarticciolo dai carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste in possesso di 25 grammi di fumo e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, in attesa del rito direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari.