Atac, Raggi denunciata per i bus israeliani

Virginia Raggi denunciata per il caso dei bus isrealiani presi a noleggia da Atac e mai usati. Tutto parte dall'associazione Assotutela che attacca il Comune di Roma e l'azienda municipalizzata dei trasporti della Capitale: "Quello che temevamo si è purtroppo realizzato: i 70 pullman israeliani noleggiati da Atac, non sono mai stati utilizzati, né messi su strada".

"Davvero un bello spreco di denaro pubblico, condita da una serie di incongruenze amministrative" , si legge ancora nella nota del presidente dell'associazione, Michel Emi Maritato. "Ricordiamo, infatti, che i bus, presi a noleggio dall’azienda di trasporto pubblico capitolino dovevano essere in strada mesi fa, ma - spiega - non è stata possibile la loro immatricolazione, comportando un danno economico economico e di immagine, di cui la sindaca Raggi non vuole assumersi la responsabilità politica. Un atteggiamento presuntuoso e imbarazzante, quello della prima cittadina di Roma, che continua a prendere in giro i cittadini romani, ormai stanchi di una capitale allo sbando”. I bus, datati 2008, dovevano essere reimmatricolati ma non è stato possibile farlo perché sono Euro 5 e non Euro 6 come impongono le direttive comunitarie. Atac ha perciò rescisso il contratto, pur avendo già versato circa 500mila euro al mese di anticipo, ossia il 16% del totale, comprensivo di manutenzione, si legge su Affaritaliani.it.