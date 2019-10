Atac, troppi pensionati per quota 100: ora la partecipata cerca nuovi conducenti

Ne sono andati in pensione troppi e tutti in una volta sola, così l'Atac, la municipalizzata dei trasporti romani, è pronta ad assumere 400 conducenti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i primi contratti dovrebbero essere firmati entro fine novembre proprio per evitare disagi provocati dalla mancanza di autisti. L'azienda ha infatti ripreso ad assumere dopo aver messo in sicurezza i conti grazie al concordato preventivo, ha dovuto sistemare la questione dei dipendenti che hanno lasciato un posto vacante grazie a Quota 100, ovvero l'anticipo pensionistico voluto dal precedente esecutivo giallo-verde.

I posti vacanti

Atac, tra le uscite già previste e quelle anticipate, ha infatti perso oltre 330 addetti e anche il concorso indetto a febbraio non è stato risolutivo: i posti erano 250, ma alla fine i contratti firmati sono stati 215, anche perché la prova non è stata semplice. E quindi, anche se al concorso si erano presentati 4mila candidati, in tanti non hanno superato i test psico-attitudinali o la prova pratica, cioè la guida dei bus.

Il test

Per candidarsi al nuovo concorsone c'è tempo fino alla mezzanotte di domani. A quel punto, tutti coloro che hanno presentato domanda con ogni requisito in regola sarà chiamato per candidarsi all'esame scritto entro la fine del mese di ottobre. A inizio novemre è previsto il test di guida e subito dopo, per chi avrà avuto un esito positivo, si procederà con la firma dei contratti. I primi dipendenti entreranno in servizio a fine 2019, mentre le altre assuzioni saranno divise tra il 2020 e il 2021.

I requisiti