Auto perde controllo e travolge pedoni: ferite 2 bimbe e 3 donne

Una donna di 79 anni ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Corolla, travolgendo alcuni pedoni. L'episodio è avvenuto a Roma in via Oderisi da Gubbio in zona Marconi. Nell'incidente sono stati coinvolti una donna e due bambini di 7 e 9, più altri due adulti: un uomo ed un'altra donna. La prima donna e i due bambini sono stati travolti mentre erano alla fermata dell'autobus. La prima è stata ricoverata in codice rosso al San Camillo, mentre i minori, che hanno riportato ferite più lievi, sono stati trasportati al Bambin Gesù in codice giallo. Sembra che i bimbi siano i figli della signora. Come riportato dal Messaggero, sono state diverse le segnalazioni dell'incidente fatte al NUE (numero unico d'emergenza), vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118. Le esatte dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni l'anziana alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un cassonetto dei rifiuti, travolgendo i suddetti pedoni alla fermata del bus. L'uomo e la seconda donna coinvolti nell'investimento sono stati anche loro trasportati in ospedale, ma sembra che le loro condizioni non siano preoccupanti.

Auto perde il controllo in Via Oderisi da Gubbio: 5 persone coinvolte

Secondo quanto accertato dalla polizia locale, un'anziana di 79 anni ha perso il controllo dell'auto all'altezza della fermata dell'autobus in via Oderisi da Gubbio sita in zona Marconi. L'autovettura (occupata da tre persone, conducente compresa) ha investito 5 passanti. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti dell'XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire le esatte dinamiche dei fatti. Tra i feriti una mamma con i figli di 9 e 7 anni. La donna, che ha riportato lesioni più gravi, è stata ricoverata presso il San Camillo, mentre i bambini in codice giallo al Bambino Gesù. Feriti altri due adulti, un uomo e una donna pare (le fonti al momento sono contrastanti, si parla anche di due donne) ricoverati in codice giallo e in codice verde al San Giovanni e al Fatebenefratelli. Come riportato da Luceverde Roma all'interno di un tweet, a causa dell'incidente verificatosi in via Oderisi da Gubbio, si segnala traffico rallentato tra via Francesco Grimaldi e via Giuseppe Veronese. Al momento non pervengono ulteriori informazioni riguardo il sinistro stradale avvenuto in zona Marconi, si attendono aggiornamenti.