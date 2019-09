Autobus Atac in difficoltà: il traffico va in tilt

Vedere un bus Atac al centro della bufera certamente non è una novità, e il caso recente di un mezzo in difficoltà ne è la dimostrazione. Sveglia presto al mattino, di corsa per andare a lavorare, di corsa con i minuti contati...ed ecco che davanti ci si trova un tratto di strada bloccato. Tra sbuffate e occhiate all'orologio si inizia a pensare alla possibile presenza di un posto di blocco, di un grave incidente o di lavori in corso.

In difficoltà

Ma la situazione con cui gli automobilisti e i conducenti di autobus hanno dovuto fare i conti questa mattina - verso le ore 8 a Piazza Vittorio - è ben diversa: un bus ha mandato in tilt il traffico per cause ancora non del tutto note. L'ipotesi più plausibile sarebbe quella di una manovra azzardata da parte dell'autista, come dimostra la serie di operazioni da lui compiuta per rimettersi in carreggiata. C'è chi invece attribuisce la colpa a un guasto, che ha comportato dunque un blocco del trasporto pubblico.

#Roma, Piazza Vittorio adesso.

Si ferma un autobus per un guasto? Si ferma tutto il trasporto pubblico pic.twitter.com/XrzF4ZJosZ — Francesco Ferrante (@FranFerrante) September 11, 2019

Ovviamente non sono mancate le lamentele sui social: su Twitter un cittadino ha commentato il video che mostra la coda creatasi dietro il bus in difficoltà.