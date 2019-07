Bambina di 16 mesi morsa al volto dal cane di famiglia nel giardino di casa

È in grave condizioni, ma non in pericolo di vita, la bambina di 16 mesi che è stata morsa al volto dal cane di famiglia mentre si trovava in villeggiatura, con la propria famiglia, in una villetta ad Anzio, presso il Lido dei Pini.

La piccola stava giocando nel giardino quanto all'improvviso il pitbull l'ha morsa al volto. Immediatamente la bambina è stata trasportata presso gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno per il primo soccorso venendo medicata con 40 punti sul volto prima di essere trasferita al Bambin Gesù di Roma dove dovrà essere operata. Attualmente la prognosi è di 40 giorni.

La Polizia di Stato e il servizio sanitario della Asl hanno accertato che il cane era vaccinato ed aveva il microchip e i genitori, toscani ma in vacanza sul litorale, hanno riferito che il pitbull non aveva mai mostrato segni di aggressività nei loro confronti o in quelli della bambina.