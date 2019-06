Bimbe avvelenate dalle bacche all'asilo: "Nessuno le ha tolte"

Hanno colto e ingerito delle bacche di pan di serpe contenenti veleno nel giardino dell'asilo nido. Due bimbe di tre e due anni e mezzo hanno così rischiato di morire.

L'episodio è accaduto all'asilo nido Il lirio d'oro, una struttura con 69 bimbi sulla Portuense, adiacente all'ingresso nord della Fiera di Roma.

Come riporta il Messaggero, una delle due bimbe, in lacrime e con la bocca gonfia, è riuscita a dare l'allarme alle maestre. L'altra invece è rimasta in un angolo dove stava rischiando di soffocare.

L'ambulanza, subito chiamata, ha impiegato 45 minuti per arrivare. Per fortuna le due piccole sono state soccorse in tempo: terapie e flebo hanno bloccato l'avvelenamento e ora le bimbe stanno recuperando.

" Ero disperata, mia figlia poteva entrare in coma ", ha raccontato la mamma di una delle bambine. Ora il giardino è stato chiuso e i genitori delle piccole denunceranno il Comune. La Procura aprirà così un fascicolo per i reati di abbandono di incapace e lesioni.

Un anno fa, una delle due mamme aveva già segnalato tutto. " Non abbiamo i mezzi e il Municipio non ha mai fatto schifo come in questi ultimi due anni ", le aveva risposto il Servizio giardini.

La pianta

Tutte le parti dell'Arum italicum, conosciuto anche come pan serpe, sono velenose. I bambini sono spesso attratti dalle sue bacche rosse che, se ingerite, creano immediato dolore alla bocca e possono portare anche alle morte.