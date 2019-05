Bioparco a rischio chiusura ma il Campidoglio rassicura:"arrivano i fondi"

Pronto il provvedimento del Campidoglio per salvare il Bioparco dalla chiusura. È quanto trapela dagli uffici dell’amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi dopo che negli scorsi giorni Francesco Petretti, , presidente della Fondazione che gestisce lo zoo di Roma aveva lanciato l'allarme sulle difficoltà economiche che avrebbero potuto causare la chiusura della struttura.

"Non nascondo che, in assenza della ripresa dell'ordinaria corresponsione dei contributi da parte di Roma Capitale - aveva detto Petretti - si possano persino prevedere la chiusura della struttura e le dimissioni contestuali di tutti gli organi di gestione". Nelle casse dello zoo di Roma, difatti, mancherebbero circa tre milioni di versamenti provenienti dall'amministrazione capitolina, di cui due milioni riferiti al bilancio di gestione del 2019 e un milione per il 2018. La fondazione Bioparco vede, difatti, la partecipazione di Roma Capitale.

A peggiorare la situazione economica le cattive condizione meteo degli ultimi tempi che hanno "alleggerito" gli introiti dei biglietti di ingresso. Dopo le dichiarazioni di Petretti, però, sembra che il Roma capitale, il Sindaco Virginia Raggi, il suo capo di Gabinetto Stefano Castiglione e il city manager Franco Giampaoletti siano corsi al riparo per salvare la fondazione che gestisce il Bioparco.

Il Bioparco è stato inaugurato nel 1911 dal sindaco Ernesto Nathan e oltre ad essere il giardino zoologico fondamentale nel contesto socio-culturale di Roma rappresenta un bene inestimabile sotto il versante della conservazione della biodiversità e dell’educazione ambientale.