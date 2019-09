Bodycam e un’app sul cellulare contro gli aggressori

Dotarsi di bodycam per prevenire la violenza. Microcamere che spuntano dal taschino della divisa per registrare aggressioni e agguati. Le guardie armate che presidiano le fermate della metropolitana di Roma corrono ai ripari.

Una sperimentazione è già stata avviata alla Stazione Tiburtina dal consorzio di Italpol. Nel frattempo la Prefettura ha varato un piano per rafforzare la sicurezza nei trasporti pubblici, dopo la sequenza di aggressioni agli autisti dei bus.

Le misure messe a punto dal prefetto, Gerarda Pantalone, si concentrano sulla sorveglianza. Gli impianti già installati sui mezzi dell’Atac ora saranno collegati live con le sale operative di polizia e carabinieri. Gli uomini delle forze dell’ordine potranno così intervenire il più presto possibile contro i male intenzionati.

La sperimentazione partirà sui bus più recenti, ma l’obiettivo è estendere progressivamente la funzione a tutta la flotta della municipalizzata. Anche le cabine protettive, già largamente in uso, saranno aumentate. Ai controllori poi saranno forniti cellulari di servizio con un’app intelligente che farà partire le chiamate di emergenza al numero unico 112. Lo stesso dispositivo sarà consegnato ai conducenti per i quali sono previsti anche corsi di formazione a cura delle forze di polizia per la gestione delle emergenze.

Per ora il Campidoglio ha avviato un monitoraggio sulle tratte dove si sono registrati più episodi di risse e agguati. Poi si procederà col rafforzamento dei presìdi. La Italpol, capofila del consorzio che si occupa della sicurezza sulla metro e nelle ferrovie, ha avviato una sperimentazione con le bodycam: “Se l’esperimento, come pare, avrà esito positivo, lo riproporremo anche nelle metro”, spiegano dalla società. I cittadini non possono che apprezzare a pieno quanto deciso.