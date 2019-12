Bomba d'acqua su Roma: strade allagate e stazioni metro invase dalla pioggia

Un forte nubifragio si è scatenato sulla Capitale nella serata di ieri. Intorno alle 19 è arrivata una bomba d’acqua che ha attraversato ogni zona della città. Strade e stazioni della metropolitana allagate, macchine invase dalla pioggia. Un’autentica bufera, a pochi giorno dal violento acquazzone che aveva causato la caduta di alberi e la chiusura di alcune arterie viarie.

Strade

Sono stati segnalati allagamenti al bivio tra l’autostrada A24 e la tangenziale est all’altezza di Portonaccio. Forti criticità sulla Prenestina, dove le strade si sono trasformate in laghi. Problemi anche nel sottopasso di Corso Italia. Qui le foglie hanno reso difficile lo scorrimento dell’acqua e hanno provocato degli allagamenti. Stesso scenario in via Bufalotta, resa impraticabile dall’intensità del temporale. Un albero è invece caduto a causa del forte vento e della pioggia in via Nomentana, vicino Porta Pia. In via San Giovanni in Laterano, a pochi passi dal Colosseo, la strada è stata inondata e in pochissimo tempo l’acqua ha invaso i marciapiedi, creando difficoltà a passanti e automobilisti. Sempre nel Centro storico, ci sono stati problemi anche in via Urbana, in via Cavour e alla Terme di Caracalla, così come a Magliana. Anche la zona di Tiburtina, tra San Lorenzo, Policlinico e Verano, ha avuto degli allagamenti, mentre in zona Portuense il traffico è stato limitato vicino a via Volpato.

ma poi li avevate sturati i tombini? Pulito le grate dalle foglie secche? la facevate così facile qualche anno fa... @virginiaraggi (tiburtina, direzione Verano) pic.twitter.com/XgXP3GiaNa — Bruno Alfiero (@comparealfio) December 2, 2019

Mezzi pubblici fermi

La pioggia ha invaso anche varie stazioni della linea A della metropolitana. A partire da Termini dove da una porta è fuoriuscita una notevole quantità d’acqua che in pochi secondi ha ricoperto il pavimento della stazione. Tutto questo davanti agli sguardi esterrefatti di turisti e passeggeri. Qui l’Atac ha consentito l’accesso solo al lato commerciale perché gli altri erano chiusi a causa della pioggia. Inoltre, sono state chiuse le stazioni di Repubblica e Manzoni. I treni transitavano senza effettuare la fermata. Questa mattina Repubblica è stata riaperta dopo le riparazioni dei danni provocati dal maltempo. Forti criticità anche per le stazioni della linea B di Bologna e San Paolo.

Non è andata certamente meglio per i bus. Basti pensare che un mezzo Atac della linea 792 è stato invaso dall'acqua mentre procedeva in direzione Eudes. La pioggia arrivava direttamente dal soffitto del bus. Leonardo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, ha detto che forse l’autista non si è accorto di quanto stava accadendo ed è uscito dal gabbiotto per disappannare il parabrezza.