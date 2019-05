Case popolari, blitz della polizia a Bastogi

È iniziato all'alba di oggi, 30 maggio, il blitz della Polizia locale di Roma capitale nelle case popolari di Bastogi, zona Primavalle. Le forze dell'ordine stanno effettuando un vero e proprio censimento casa per casa tra i plessi dell'area tra via Gian Pietro Losana, via Ciralo e via Antonio Lucci.

Si tratta di una maxi operazione per verificare se gli alloggi siano occupati legalmente ma la Polizia locale è impegnata ad accertare eventuali illeciti, come allacci abusivi all'energia elettrica e la presenza di auto rubate o senza assicurazione. In questa occasione, fortunatamente, non ci sono state tensioni tra gli abitanti della zona o contestazioni. Sulla pagina twitter la Raggi ha scritto: " in corso operazione legalità a #Bastogi. Quartiere restituito a cittadini grazie a @PLRomaCapitale che guida attività con Servizi Sociali @Roma e Dipartimenti Campidoglio. Avanti #ATestaAlta ".