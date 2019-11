Centocelle, fermato pusher: in casa aveva un chilo di droga

Pizzicato dagli agenti mentre si preparava a spacciare. Quando scende il buoio nella periferiferia romana è il far west. Era fermo con fare sospetto davanti al fast food della piazza. È accaduto la sera di mercoledì quando una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile di Roma, appostata dinanzi al Mc Donald’s di piazza dei Mirti a Centocelle, ha scorto il giovane che, fermo a bordo di uno scooter, si stava guardando intorno in maniera troppo nervosa. Intervenute le forze dell’ordine, hanno trovato in casa del ragazzo circa un chilo di droga.

Immediatamente avvicinato, lo stesso, un italiano di 20 anni, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, apparse ai poliziotti nel tipico confezionamento destinato allo spaccio. L’attività di perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del giovane, consentendo di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, per un peso complessivo di grammi 650 di hashish e 150 di marijuana. Proprio per l’ingente quantitativo e della ripartizione in dosi, il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. È stato poi arrestato e posto a disposizione della magistratura.

Un altro intervento antidroga è avvenuto nei pressi della stazione Tiburtina. Nel corso dei quotidiani controlli dei carabinieri Stazione Roma Nomentana nella zona dell’autostazione “Tibus”, è stato arrestato un altro “pusher viaggiatore” e sequestrato il suo prezioso carico, oltre mezzo chilo di droga che nascondeva nello zaino. A finire in manette è stato un cittadino del Gambia di 21 anni, nella capitale senza fissa dimora e con precedenti, che è incappato in un controllo dei militari in largo Guido Mazzoni.

All’atto dell’identificazione, il ragazzo ha palesato un insolito nervosismo che ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche sul suo conto. Nello zaino, nascosti tra alcuni effetti personali, sono spuntati i germogli di marijuana essiccati e imbustati. Il giovane è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Altro reato scoperto dalle forze dell’ordine, sempre nelle stesse, ore a Roma. Lo hanno visto mentre forzava la colonnina del distributore self service di carburante. A notare il malvivente gli agenti di polizia in transito in quel momento sulla via Tuscolana, nella zona di Arco di Travertino. Il ladro è stato fermato e poi arrestato. I fatti intorno all’1:30 della notte fra il 14 ed il 15 novembre quando una pantera delle Volanti della caserma di via Guido Reni, che da via delle Cave procedeva verso via Arco di Travertino, direzione fuori Roma, ha visto un uomo forzare la colonnina del distributore Ip che si trova al civico 560 della strada consolare.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il ladro prima che riuscisse a scappare. È stato poi indentificato in un cittadino romeno di 43 anni. Senza fissa dimora il malvivente è risultato avere precedenti specifici per analoghi furti, nel luglio del 2018 a Caserta e nel settembre dello stesso anno a Savona. Arrestato.