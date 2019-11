Centocelle scende in strada per essere vicina ai locali incendiati e per chiedere maggiore sicurezza

"Combatti la paura! Difendi il quartiere” è il titolo dello striscione che il 14 novembre a Roma ha aperto la camminata di solidarietà verso i tre locali incendiati recentemente a Centocelle, la pinseria Cento55, la Pecora Elettrica e il Baraka Bistrot. Si tratta della seconda manifestazione dopo quella del 6 novembre organizzata dalle varie realtà territoriali. Sono scese in piazza molte persone, tra cui famiglie, bambini, ragazzi e studenti, per dimostrare la voglia di non arrendersi davanti a questi episodi intimidatori ma anche per chiedere maggiore sicurezza.

In un mese sono andate a fuoco tre attività commerciali nel quartiere romano che si trova nella zona est della Capitale. Il 9 ottobre è stata data alle fiamme la pinseria Cento55. Poi il 6 novembre è stata la volta della libreria Pecora Elettrica. All’interno del negozio commerciale erano state trovate tracce di liquido infiammabile e la saracinesca era stata forzata. Tre giorni dopo il fuoco ha distrutto il pub Baraka Bistrot. Anche in questo caso la serranda è stata distrutta e all’interno è stata trovata una sostanza usata molto probabilmente per incendiare il locale. Si deve ancora capire quale sia stato il movente di questi gravi episodi. Si è parlato di matrice politica ma anche di criminalità organizzata e di spaccio. Le indagini sono in corso e nel frattempo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per incendio doloso aggravato. Stando alle ricostruzioni, negli ultimi tempi a Centocelle sono nati nuovi locali e attività commerciali e questo fatto potrebbe avere disturbato chi ha altri interessi e non certamente quelli di una crescita della zona.

“ In questo quartiere si sta sviluppando incredibilmente l’industria dell’intrattenimento e della ristorazione - ha detto Fabio Sabbatani Schiuma, capogruppo di Fratelli d’Italia V Municipio -. Questo va governato perché va conciliato con il diritto alla quieta pubblica. Quindi servirebbe riqualificazione, decoro urbano, sicurezza e ordine, altrimenti la delinquenza cercherà nuovi sbocchi di mercato ”. Schiuma ha sottolineato che è fondamentale risolvere i problemi della gente e avere una politica in grado di governare quanto avviene in un quartiere. A questo proposito l'esponente di Fdi ha precisato che il suo partito ha fatto approvare il Piano regolatore del divertimento a Centocelle, uno strumento in grado di rivitalizzare il territorio.

Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina e consigliere municipale di Fratelli d’Italia, ha ricordato che " il 21 luglio 2016 presentai una prima interrogazione al sindaco per fare in modo che nel parco di via delle Palme, vicino ai locali incendiati, si intervenisse con l'illuminazione pubblica e con interventi di riqualificazione del quartiere. É una situazione - ha proseguito Figliomeni - che si è evoluta con vari documenti di risposta ma è stato uno scaricabarile tra il V municipio e i dipartimenti centrali. Tutto ciò denota una sottovalutazione grave di questo problema, che io denuncio da più di tre anni ".

Il corteo del 14 novembre è partito da piazza dei Mirti e si è concluso in piazza Teofrasto, a pochi passi dai locali incendiati, dove sono ancora visibili i segni degli incendi.

Silvio Bruno, presidente dell’associazione Centocelle Storica, ha sottolineato che la manifestazione del 6 novembre " è stata spontanea. Sono bastati pochi messaggi tra le realtà del quartiere per capire che dovevamo fare qualcosa. Il fatto che ci sia stata un'affluenza così massiccia di cittadini significa che è una problematica molto sentita. Davanti all'evidenza dei fatti, i cittadini sono usciti di casa e hanno voluto essere presenti con il loro impegno ".

La seconda camminata ha avuto una buona partecipazione. Erano presenti famiglie, ragazzi, studenti e bambini, insieme alle associazioni e alle varie realtà del territorio. " Le nostre armi sono la solidarietà e la cultura e così dobbiamo rispondere " ha detto un ragazzo a piazza dei Mirti. " Vogliamo dare un segnale che il quartiere è vivo e che la gente non è completamente piegata a quello che succede " ha evidenziato un signore. Gli ha fatto eco un altro signore, il quale ha precisato che " uscire di casa e incontrarsi è l'unica alternativa alla paura che ci vogliono infondere ", mentre una ragazza ha detto che la cosa fondamentale " è dimostrare che c'è un pezzo di città che non si vuole piegare alla sopraffazione criminale e che sta dalla parte di chi prova a difendere il quartiere ". Una mamma ha ribadito l'importanza di " fare fronte comune tutti quanti per fare vedere che Centocelle è unito " e un'altra ragazza è rimasta sulla stessa linea d'onda perchè " bisogna dare una risposta a quello che sta accadendo, qualunque cosa sia ".

In piazza dei Mirti erano presenti anche Fabio Piattoni, consigliere della Lista Marchini nel V Municipio e Stefano Veglianti, presidente del gruppo consiliare Sinistra per Roma. Piattoni ha evidenziato che " Centocelle non ci sta al racket e alla malavita. Quello che è successo alla Pecora Elettrica e agli altri commercianti non ha nulla a che fare con la politica. Sicuramente nel quartiere sta succedendo qualcosa, che va attenzionato con uno spirito non allarmistico ".