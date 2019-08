Cerca di identificare uno straniero: poliziotto finisce in ospedale

Dopo la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega, la Capitale torna ad essere teatro di una violenta aggressione alle forze dell'ordine. Un giovane agente di polizia del Commissariato Prenestino è stato ferito a un braccio da una persona di colore con " un corpo contundente acuminato ". L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Tor Sapienza, nel quadrante Est di Roma.

Come riporta il Tempo, il poliziotto è stato colpito mentre cercava di identificare l'uomo, che è riuscito però a far perdere le sue tracce. Era stato un automobilista a lanciare l'allarme: l'uomo ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché uno straniero, in escandescenze, stava aggredendo una donna.

Subito giunta sul posto, la pattuglia è riuscita a individuare l'aggressore e ha cercato di identificarlo. Ma l'uomo ha iniziato a correre dando vita a un inseguimento a piedi. Una volta raggiunto, tra gli agenti e lo straniero è nata una violenta colluttazione e il poliziotto è rimasto ferito all'avambraccio sinistro. L'agente è stato subito portato al Pronto soccorso dove è stato medicato con alcuni punti.