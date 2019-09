Colpo in villa da 60mila euro. Sgominata la "banda della colf"

Armati di ascia e pistola, e grazie all'aiuto della colf "infedele", sequestrarono i proprietari di una villa per rubare, dalla cassaforte, un malloppo da 60mila euro.

I fatti risalgono a maggio scorso a Fiano Romano dove due uomini, con il volto coperto e armati, entrarono in una villa sequestrando i due proprietari (marito e moglie) per farsi consegnare il denaro e i preziosi, per un valore di molte migliaia di euro, contenuti in una cassaforte che venne smurata. Durante la fuga i due malviventi rubarono, da un'abitazione di Capena, un'autovettura che venne abbandonata all'altezza di Guidona, dopo essere stati notati da una pattuglia della polstrada; in quell'occasione i due riuscirono a dileguarsi nelle campagne. Il giorno seguente venne intercettata dalle forze dell'ordine, sulla A1 direzione Sud (altezza Caianello), un'auto in cui vennero rinvenuti un borsello, con all'interno una pistola beretta e due caricatori, e alcuni oggetti in oro del colpo avvenuto la sera prima.

Immediatamente iniziarono le attività di indagine che da subito si concentrarono sulla donna 49enne albanese che da poco aveva iniziato a prestare servizio nella villetta di Fiano. La donna conviveva con suo nipote 38enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e che aveva contatti nella provincia di Caserta (dove era stata rinvenuta l'Aud) con un altro connazionale, anch'egli con reati contro il patrimonio.

Dopo la rapina i tre malviventi erano riusciti a darsi alla fuga tornando in Albania, ma grazie ad un intenso lavoro di Iterpol, in collaborazione con la polizia albanese, le tre persone, tra le quali la Colf, sono state arrestate grazie ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Rieti. Si tratta due uomini di 32 e 38 anni e una donna di 49 anni.