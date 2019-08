La conosce in chat e si incontrano ma è un rapinatore armato di coltello

L'aveva conosciuta sul web e dopo un periodo di corteggiamento virtuale i due avevano deciso di incontrarsi e di organizzare una serata romantica, ma quando all'appuntamento invece della ragazza conosciuta in chat si presenta un rapinatore armato di coltello.

Il nuovo caso di raggiro si è consumato sabato sera, in zona La Rustica. Secondo una ricostruzione dei fatti la vittima, un 30enne residente nella periferia nord-est della Capitale, si è trovato nell'appartamento un uomo armato che lo ha minacciato per farsi consegnare del denaro, ma il povero malcapitato aveva con se poco più di 10 euro. La discussione in corso nell'appartamento ha allertato il genitore della vittima che abita di fianco al figlio. L'uomo però poco ha potuto fare nei confronti del rapinatore armato di coltello che ha quel punto si è fatto consegnare anche le chiavi dell'auto, una fiat punto, utilizzare per fuggire dal luogo dei fatti.

Padre e figlio hanno immediatamente allertato il 112 e sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che sono riusciti ad individuare poco dopo la fiat punto con il rapinatore nei pressi di un'area di servizio della via Collatina. L'uomo è stato bloccato dai militari, non senza difficoltà, con ancora addosso ancora il coltello. Il rapinatore, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.