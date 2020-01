Continua l'allarme smog a Roma: anche oggi stop ai veicoli più inquinanti

Dopo le giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio prosegue anche oggi a Roma lo stop ai veicoli più inquinanti. Lo ha fatto sapere il Campidoglio in una nota.

In particolare, è previsto il divieto alla circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 a due, tre e quattro ruote e per gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 non potranno viaggiare gli autoveicoli diesel Euro 3.

In un post su Facebook, la sindaca Virginia Raggi ha evidenziato che il divieto potrebbe proseguire anche domani e infatti ha aggiunto che “ se la situazione non migliorerà nei prossimi giorni, martedì 14 gennaio la legge ci impone un blocco più restrittivo, che riguarderà tutti i veicoli a diesel, fino all’Euro 6 ”. L’ufficialità dovrebbe arrivare oggi dopo una valutazione dello stato dell’aria e un aggiornamento delle previsioni per i giorni successivi.

Il primo cittadino della Capitale ha poi sottolineato che la qualità dell’aria a Roma continua a registrare troppo smog. I valori di Pm10, ovvero le polveri sottili, hanno superato i limiti di legge. Basti pensare che i dati di Arpa Lazio riferiti alla giornata di sabato hanno fatto registrare uno sforamento in 9 centraline su 11 del limite massimo tollerato di Pm10, ovvero 50 microgrammi per metrocubo al giorno. Hanno superato la soglia le centraline di Tiburtina (77), Magna Grecia (70), Preneste (66), Bufalotta (62), Arenula (58), Corso Francia (56), Malagrotta (56), Cipro (55), e Villa Ada (51). Nel frattempo, il Campidoglio invita i cittadini ad usare i trasporti pubblici, ad utilizzare l’automobile insieme ad amici e colleghi per ridurre il numero di veicoli in strada, a limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ad abbassare la temperatura massima dell’aria negli edifici.

19 gennaio, prima domenica ecologica

Tornano le domeniche ecologiche per contenere le emissioni inquinanti e promuovere la mobilità sostenibile. Il primo appuntamento è programmato per il 19 gennaio. È previsto lo stop di tutti i veicoli a motore fino a diesel Euro 6 all’interno della fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Potranno invece circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano e i mezzi bi-fuel, cioè a doppio combustibile. L’esenzione è prevista anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. Le domeniche successive saranno il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo