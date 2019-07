Il Demanio ha avviato la procedura per sgomberare la sede di CasaPound a Roma

L'Agenzia del Demanio ha ufficialmente avviato la proceduta per sgomberare i locali occupati dal 26 dicembre 2003 da CasaPound a Roma, in via Napoleone III, all'Esquilino, dando così il "la" alla nascita del primo centro sociale di ispirazione fascista. Da quanto si apprende, l'amministrazione il 21 marzo 2019 avrebbe presentato una denuncia alla Procura capitolina, mentre di recente sarebbero stati redatti gli atti propedeutici allo sgombero stessi, liberandolo dall'occupazione dei militanti del movimento di estrema destra.

L'agenzia legata al ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, avrebbe dunque richiesto il recupero degli importi dovuti – la Corte dei Conti, lo scorso mese, aveva quantificato in 4,6 milioni il danno a carico dei funzionari che non avevano fatto sgombrare –, oltre a presentare il documento che attesta l'occupazione arbitraria dell'immobile da parte dell'ormai ex partito: i vertici dello stesso, infatti, viste le debacle elettorali, hanno deciso di tornare a essere "solo" un'associazione che non parteciperà più alle elezioni.