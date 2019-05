Derubano un'anziana della pensione e si nascondono nel campo rom

Aveva appena ritirato la pensione e viaggiava a bordo di un autobus quando è stata derubata da due baby borseggiatori rom. È successo in via della Magliana, a Roma, la città dove si viaggia con una mano in tasca per assicurare il portafogli, perché i mezzi pubblici sono ostaggio di uno sciame di delinquenti che non conosce pietà. I più spregiudicati, come spesso emerge dalle cronache cittadine, sono i baby borseggiatori. Spadroneggiano, razziano, taglieggiano liberamente, essendo immuni, per ragioni anagrafiche, da qualsiasi conseguenza. Se vengono acciuffati, basta attendere poche ore, al massimo giorni, per ritrovarli di nuovo a bordo di qualche autobus o vagone della metro.

La signora di cui vi abbiamo fatto cenno, forse per ingenuità, forse per mancanza di alternative, ieri mattina, ha infilato la pensione nella borsetta ed è salita sull’autobus che l’avrebbe condotta a casa. Senza intoppi. Non è andata così. Quando i due ladruncoli le hanno strappato di mano la borsa, proprio mentre le porte del mezzo si spalancavano per offrirgli una via di fuga, le sue urla non sono bastate a riportarle indietro la pensione. E neppure l’intervento tempestivo dell’autista, occupato con una mano a soccorrere l’anziana e con l’altra a chiamare il 122, è servito a recuperare il maltolto. Come racconta Il Messaggero, infatti, i due minorenni avevano già riparato in un luogo sicuro: il campo rom di via Candoni, che si trova a pochi metri da dove è avvenuto il borseggio. Quando la polizia è entrata lì dentro alla ricerca dei landrucoli, i due si erano già mescolati alle centinaia di inquilini che popolano la baraccopoli. Pare non si sia trattato di un caso isolato, ma di un modus operandi già collaudato che, in passato, ha permesso ad altri nomadi di farla franca.