Distraggono una turista mentre preleva e le rubano il bancomat

Erano riusciti a rubare il bancomat a una turista australiana mentre stava prelevando. Uno dei due, un cittadino francese di 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il fatto è successo a Roma durante la giornata di Natale.

Una pattuglia di carabinieri in borghese ha notato due uomini che si stavano aggirando in modo sospetto vicino a uno sportello bancomat in largo del Tritone. Gli agenti erano infatti impegnati nei loro servizi di controllo del centro storico in occasione delle festività natalizie. I militari hanno quindi visti che i due si stavano avvicinando a una donna, mentre quest’ultima si stava accostando allo sportello per prelevare. Uno dei due ha distratto la vittima con un scusa e l’altro è riuscito con un gesto repentino ad annullare la transazione e a prendere il bancomat. Poi è fuggito velocemente ed è salito a bordo di uno scooter, che aveva parcheggiato in precedenza lì vicino. Tutto questo è avvenuto senza che la vittima si sia accorta di nulla. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare solo il ragazzo di 29 anni.

Il giovane è stato condotto in caserma insieme alla donna, una turista australiana di 50 anni. Poi è stato trattenuto in attesa di essere trasferito nelle aule del tribunale di piazzale Clodio. Il francese è risultato essere senza fissa dimora e con diversi precedenti penali alle spalle. Dopo aver perquisito il giovane, gli agenti gli hanno trovato 3 voucher del valore di 2.500 euro, che erano stati eseguiti con una carta di credito in un centro commerciale di via del Tritone. I voucher sono stati dunque sequestrati e i carabinieri stanno compiendo dei controlli per esaminare i dati presenti sui voucher e per risalire al titolare della carta di credito.

Poco più tardi è stato invece notato il complice vicino a un altro sportello bancomat di via Poli, nei pressi di Fontana di Trevi. L’uomo stava tentando di fare un prelievo con la tessera bancomat appena rubata ma ha dovuto rinunciare al suo intento perché si è accorto della presenza degli agenti. È quindi fuggito a bordo dello stesso scooter. I militari hanno eseguito dei controlli sulla targa e sono riusciti a identificare il mezzo, che era stato noleggiato in un negozio del centro a nome di un cittadino francese di 28 anni. Le indagini sono state realizzate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro in collaborazione con quelli della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.