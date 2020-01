Donna fa arrestare il suo ex. Le aveva fratturato lo zigomo e la picchiava di continuo

Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Questa volta i fatti sono accaduti a Roma. Un uomo di 51 anni, con precedenti penali, ha costretto la sua ex compagna a subire insulti, minacce di morte, aggressioni verbali e fisiche ed è arrivato a fratturarle lo zigomo. Per questo è stato arresto dai carabinieri di Porta Portese, che gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È stata la donna a denunciare il suo ex compagno agli agenti.

I due si sono conosciuti tre anni fa a casa di amici e si sono fidanzati. Tutto sembrava andare bene, finché lo scorso dicembre l’uomo si è trasformato, cominciando a picchiare la compagna. Le violenze fisiche sono state brutali, in particolare quelle avvenute a metà ottobre e il primo dicembre. Entrambi gli episodi hanno provocato nella donna uno stato di tensione e terrore quotidiani. La furia dell’uomo ha causato alla compagna la la frattura dello zigomo destro e varie ferite al volto, nonché la frattura dell'arcata zigomatica e un deficit visivo all'occhio destro. Inoltre, in varie occasioni l’uomo aveva detto alla compagna che avrebbe commesso un omicidio-suicidio. Prima l’avrebbe strangolata e poi si sarebbe tolto la vita. Il suo obiettivo era quello di sottometterla. Basti pensare che durante le sue violenze è riuscito anche a bruciare alcuni vestiti della donna e a dare fuoco al suo materasso.

Come riporta Il Messaggero, la vittima si è decisa a denunciarlo ai carabinieri l’11 dicembre. Gli agenti hanno ascoltato i racconti della donna e hanno inviato un rapporto all’autorità giudiziaria che ha stabilito l'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dell’aggressore. Poi i carabinieri sono andati all’ospedale San Camillo-Forlanini dove l’uomo era ricoverato per altri motivi e gli hanno notificato il provvedimento. Lo hanno sorvegliato aspettando le dimissioni e l’hanno condotto nella sua casa agli arresti domiciliari.

La donna ha ringraziato i carabinieri per averla liberata da un rapporto che era diventato un inferno. Ha spiegato agli inquirenti che aveva paura ad uscire dalla sua abitazione perché temeva che il suo compagno la trovasse per picchiarla. E ha sottolineato che alcune volte è successo proprio così. Infine ha detto che il suo ex si è trasformato in uno psicopatico e lei avrebbe voluto capirlo prima.