Doppio inseguimento per le strade di Ostia: in manette due pusher

Due diversi spacciatori sono finiti in manette a Ostia, in provincia di Roma, nell'ambito di due distinte operazioni antidroga della polizia. Gli uomini delle forze dell'ordine sono infatti riusciti ad arrestare due pusher, un cittadino romano e un cittadino albanese, dopo un doppio inseguimento per le vie di Ostia.

Il primo malvivente, un romano di 29 anni, è stato bloccato in piazza Lorenzo Gasparri dagli agenti del Reparto Volanti, che lo hanno perquisito dopo un lungo inseguimento, in cui l'uomo aveva cercato di sfuggire ad ogni modo al controllo dei poliziotti. Il 29enne alla fine è stato bloccato ed è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 60 euro in contanti, proventi dell'attività illecita. Dopo averlo arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del suo appartamento, sempre a Ostia, dove era nascosta altra droga e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Durante un'altra operazione antidroga, condotta questa volta dagli agenti dal Reparto Prevenzione Crimine, è stato arrestato un altro pusher, un 19enne di origine albanese. Il giovane stava viaggiando a bordo di un'auto nella zona di via Cristoforo Colombo, quando si è trovato di fronte un posto di blocco dei poliziotti, che gli hanno intimato di fermarsi all'alt per un controllo. Il pusher, però, non si è fermato e, anzi, ha invertito bruscamente la marcia per darsi alla fuga e sfuggire alle forze dell'ordine. Ne è derivato anche in questo caso un inseguimento, ma gli agenti per fortuna sono riusciti a bloccare lo spacciatore dopo poco tempo.

All'interno del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto 27 dosi di cocaina, nascoste accuratamento sotto il piantone dello sterzo. Il pusher albanese aveva con se anche 980 euro in contanti, che pure sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

