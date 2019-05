Monterotondo, 19enne uccide il padre violento

Durante l'ennesimo litigio è stato ucciso con una coltellata dalla figlia 19enne che cercava di difendere la madre dalla violenza del padre.

Stanotte si è consumato un nuovo dramma familiare fatto di violenza. L'uomo era un 42enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono successi nell’abitazione di famiglia in via Aldo Moro, a Monterotondo scalo. L'uomo sarebbe rientrato a casa ubriaco e avrebbe perso il controllo scagliandosi contro la moglie. La lite violenta sarebbe durata oltre 3 ore in cui le due donne avrebbero tentato di uscire di casa venendo bloccate dall'uomo tra le scale e l'androne di case. La figlia di poco più di 19 anni, a quel punto, per difendere la madre, avrebbe preso il coltello colpendo al volto il 42enne recidendogli l'arteria. L’uomo è caduto a terra in una pozza di sangue morendo poco dopo.

La 19enne ora si trova nella caserma dei Carabinieri di Monterotodno e la sua versione è al vaglio degli inquirenti e del magistrato della Procura di Tivoli. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine e si conocescevano i suoi atteggiamenti violenti tra le mura domestiche.