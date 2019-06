Roma, è giallo a Trigoria: cadavere carbonizzato tra i rifiuti

Terribile scoperta in via di Trigoria. I vigili del fuoco intervenuti in zona poco dopo le 23 di ieri sera per spegnere un incendio di rifiuti hanno ritrovato, tra questi, il corpo carbonizzato di un uomo. Sul posto, non lontano dai campi sportivi della Roma, sono arrivati immediatamente gli agenti della Squadra Mobile, titolari delle indagini, e quelli del commissariato di Spinaceto: non è stato ancora stabilito, visto lo stato del corpo, se appartenesse a un uomo o ad una donna. Il cadavere è stato ritrovato coperto da lamiere, con una gamba, un piede e un braccio completamente divorati dalle fiamme.

A dare l’allarme è stato un automobilista che si è ritrovato davanti ad una nuvola di fumo proveniente dal cumulo di rifiuti, plastica e lamiere. Sul posto sono arrivate immediatamente due autobotti per cercare di sedare le fiamme altissime nei cassonetti ai bordi della strada. E’ proprio in quegli istanti che i pompieri si sono trovati davanti alla macabra scoperta del corpo carbonizzato, posizionato accanto alla carcassa di un furgone, e senza oggetti o documenti nelle vicinanze.

Al momento, perciò, sono in corso le indagini per attribuire un’identità al corpo che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Fra le ipotesi gli inquirenti non scartano nessuna pista. Potrebbe trattarsi di un omicidio con occultamento di cadavere. Un omicidio legato ad un regolamento di conti, a debiti di droga o al mondo della prostituzione: emergenza, quest’ultima, denunciata più volte dai residenti della zona. Oppure, ancora, di una persona che stava bruciando i rifiuti ed è stata investita da una fiammata di ritorno. Di certo in questa storia al momento c’è solo che la strada di campagna, buia, deserta e senza telecamere, non faciliterà il lavoro degli inquirenti.