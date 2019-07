Ecco i consigli dei carabinieri per difendersi dai borseggiatori

In poche ore i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato quindici persone per furto aggravato. I carabinieri anche stilato un elenco di consigli per difendersi dai borseggiatori.

Tre persone sono state arrestate in due noti fast food di via Giolitti e piazza di Spagna. Un cittadino algerino di 28 anni è stato fermato dai carabinieri della Stazione Vittorio Veneto mentre rubava dallo zaino di una turista coreana che si trovava in coda alle casse. Due cittadini romeni, rispettivamente di 18 e 19 anni, sono stati invece fermati nell’atto di rubare uno smartphone a una turista cinese seduta ai tavoli.

Due cittadini algerini, di 55 e 59 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Quirinale sul tram linea 3 mentre cercavano di rubare un cellulare di ultima generazione. Il tentativo di furto è avvenuto ai danni di un turista che si stava reggendo al corrimano. Ma i ladri erano osservati dai militari.

Altre quattro persone sono state fermate nella linea A della metropolitana dai carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto: prima una borseggiatrice di 14 anni è un’altra di 15 anni di origini bosniache, poi un tunisino di 46 anni è un romeno di 40 anni senza fissa dimora e con precedenti. I quattro sono stati fermati nel tentativo di rubare i portafogli ai turisti della Capitale.

Due uomini originari della Libia, rispettivamente di 29 e 31 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina durante il tentativo di furto di un’auto parcheggiata in largo del Tritone. In manette anche una coppia di cileni, un uomo di 31 e una donna di 36 anni. I due, disoccupati e con precedenti, hanno cercato di rubare lo zaino di una turista australiana che stava mangiando in un fast food di via del Tritone.

Arrestata anche un’altra coppia dai carabinieri in servizio all’interno della Stazione Termini. Si tratta di un algerino di 23 anni è di una donna georgiana di 36 anni. L’uomo è stato bloccato nel tentativo di prendere una borsa con all’interno una macchina fotografica di calore. La donna, invece, aveva rimosso le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento.

Tutte le persone arrestate sono state tradotte in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo. Le due ragazze minorenni sono invece state accompagnate presso il centro di prima accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli.

I carabinieri hanno fornito anche una serie di consigli per evitare di essere vittima dei borseggiatori. In particolare, si raccomanda di fare attenzione quando la gente si accalca per salire i scendere dai mezzi pubblici, si sta in fila o ci si trova in luoghi affollati, e ci si sente spingere. Attenzione anche quando qualcuno chiede con insistenza informazioni o sposta l’attenzione verso una particolare direzione, perché potrebbe essere un modo per distrarre. Altri stratagemmi usati dai borseggiatori sono passare accanto alla vittima e strattonarla, farle cadere degli oggetti dalle mani, oppure sporcarla con il gelato o con una bevanda, aiutandola con troppa solerzia a ripulirsi; o ancora si deve stare attenti quando qualcuno cerca un contatto fisico troppo ravvicinato, per poi subito scusarsi. Si deve inoltre fare molta attenzione quando si tira fuori il portafoglio in un luogo pubblico.

Si raccomanda di non portare mai con sé grosse somme di denaro, preferendo carte di credito o bancomat. Dopo aver prelevato dei soldi è bene non far vedere quale sia la somma, dividendola in più tasche. I documenti e il denaro contanti dovrebbero essere tenuti separati ed è meglio non tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni. Inoltre, sarebbe meglio evitare di portare troppe buste, perché in quella situazione si è più vulnerabili.