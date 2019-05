Ecco perché la Lega ha sfondato a Tor Bella Monaca

La Lega non solo ha trionfato in Italia ma ha anche sfondato nelle periferie di Roma. A Tor Bella Monaca, un quartiere esteso quanto la città di Bologna e dove vivono 300mila abitanti, il Carroccio ha ottenuto il 37%.

Qui, alle Comunali del 2016, il Movimento Cinque Stelle aveva preso il 42%, mentre stavolta ha dimmezzato i suoi voti. Il centrodestra nel suo complesso, invece, raggiunge il 50%, se si considera che Fratelli d'Italia ha preso l'8% e Forza Italia il 5%. Ma è impressionante la crescita della Lega, se paragonata alle Europee di cinque anni fa.

Nel 2014 il consenso per i leghisti era stato di appena l'1,8% a fronte del 34,5%. Come è stato possibile un simile ribaltamento? Sicuramente ha inciso il fatto che alcuni esponenti ex An o militanti di Fratelli d'Italia abbiano sposato la causa di Matteo Salvini.

Uno di questi è l'ex consigliere regionale Fabrizio Santori, da un anno dirigente regionale della Lega. "Con Salvini c' è la possibilità di unire concretezza, presenza sui social e sul territorio. I coordinamenti funzionano molto bene, ora pensiamo di introdurre la valutazione analizzando il lavoro dei banchetti, dei comitati, gli atti e le proposte presentate", spiega Santori, interpellato da La Stampa.