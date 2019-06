Elisa Isoardi: "Roma sembra Jurassic Park: i gabbiani sono condor"

"Mi sembrava di essere a 'Jurassic Park' dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra con questi gabbiani-Condor che sono anche abbastanza volenti". Così la conduttrice Elisa Isoardi racconta all'Adnkronos la sua disavventura che ha coinvolto lei e il suo cane.

"Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l'ho messa sul davanzale fuori dalla finestra. Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit", racconta la conduttrice che, sul tema della sporcizia a Roma, sembra andare ancora d'accordo con l'ex fidanzato di Matteo Salvini. "I gabbiani di Roma sono dei mostri! Il Comune tolga l'immondizia, non se ne può più", aveva detto qualche giorno fa il vicepremier leghista. "Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n'è!" , aggiunge oggi la Isoardi. Dalla Lipu fanno sapere che ogni giorno ricevono dalle 100 alle 200 chiamate per i gabbiani attratti dall'immondizia che, ormai, abbonda a Roma.