Emergenza rifiuti a Roma: entro Natale il piano per scongiurare l’emergenza

C’è incertezza, in Campidoglio, sul piano che dovrebbe evitare un’emergenza rifiuti dovuta al rogo al TMB Salario dell’11 dicembre scorso. Nella giornata di ieri si è riunita una cabina di regia a cui ha partecipato la Sindaca Virginia Raggi, per affrontare una questione che rischia di diventare davvero difficile da gestire con l’approssimarsi delle festività e entro stasera si attendono dichiarazioni ufficiali in merito. Per fare fronte al trattamento delle oltre 500 tonnellate di rifiuti indifferenziati che venivano trattati nel TMB Salario sarà necessario trovare un’intesa, per nulla scontata, con l'impianto di Aprilia, in mano ai privati, e la discarica di Colleferro gestita dal pubblico. La situazione resta delicata dato che l'impianto di Aprilia, del gruppo Rida, riceve già 200 tonnellate al giorno di rifiuti proveniente da Roma e, per venire incontro alle esigenze del Campidoglio, dovrebbe accettare di vedere raddoppiata questa quantità; il tutto senza considerare l’aumento dei rifiuti previsto nel periodo natalizio.

Entro stasera si attende un piano che scongiuri l’emergenza almeno per le prossime settimane, mentre resta l’incognita di come fronteggiare la crisi nel lungo periodo; la Sindaca Raggi pensa al Piemonte, dove troverebbe una sponda nella collega Sindaca di Torino Chiara Appendino, oltre che alla Toscana e all’Abruzzo con cui AMA ha già un accordo siglato che, però, è in scadenza il prossimo 31 dicembre.