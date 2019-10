Roma, arrestati sei rom: così depredavano le auto

Una banda di nomadi è stata sgominata dai carabinieri di Roma. Erano in sei e sono stati tutti arrestati. Sono accusati di furti su auto avvenuti negli ultimi mesi. Tra le vittime anche una coppia di inglesi a cui erano state rubate le valigie con all’interno le fedi nuziali.

I carabinieri del gruppo di Ostia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sei indagati, ritenuti responsabili di aver commesso 13 colpi su autovetture in sosta in poco più di un mese. Gli arresti sono arrivati dopo una complessa attività investigativa che ha preso spunto nel marzo scorso nell’ambito del contrasto al fenomeno dei furti all’interno di autovetture e autobus parcheggiati sulle strade. Nel mirino dei ladri: auto prese a noleggio da turisti. A questi venivano sistematicamente trafugati i bagagli da parte di nomadi residenti nel campo di via della Monachina.

Il modus operandi era sistematico e particolarmente rapido nel suo svolgimento. Con estrema semplicità aprivano lo sportello dell’auto in sosta rompendo uno dei deflettori e in pochi secondi portavano via tutti i bagagli presenti, caricandoli sulla propria autovettura pronta per la fuga. I furti avvenivano spesso in pieno giorno.

Sia in zone frequentate da molti turisti come tratti dei Lungotevere e Trastevere, sia all’interno dei grandi parcheggi dei centri commerciali. L’inchiesta ha portato a un totale di 21 arresti di cui nove in flagranza di reato, consentendo la restituzione di bagagli ed effetti personali sottratti, per diverse decine di migliaia di euro come valore complessivo.

I carabinieri hanno evitato anche che venisse rovinato il viaggio di nozze a due sposini inglesi, recuperando tutti i bagagli appena sottratti dalla loro auto, compreso i regali di nozze, anello di fidanzamento e le due fedi. I criminali sono ora nei carceri di Regina Coeli e Rebibbia.