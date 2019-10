La fidanzata di Luca: "La droga non c'entra, eravamo lì per il fratello"

"Luca non è quello che dicono ". Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, il 24enne ucciso da un colpo di pistola alla nuca, non è d'accordo con l'ipotesi degli investigatori, che stanno seguendo la pista della droga.

Anastasia, infatti, sostiene che lei e il ragazzo si trovassero lì " per tenere d'occhio il fratellino che era al pub ". In tutta la vicenda, quindi, la droga non c'entrerebbe nulla: " Questioni di droga? Luca non è quello che dicono - ha detto la ragazza ai microfoni del Tg1, che l'ha intervistata- Luca è l'amore, è solo questo. Non ci sono altre parole per definirlo, ha dato tanto amore, l'ha ricevuto e lo riceverà in continuo ".

Poi, Anastasia ha raccontato i terribili attimi della rapina: " Non ho sentito nulla, non ho visto niente, nemmeno come erano vestiti. Ho sentito solo la voce del ragazzo, romano, romanissimo, un ragazzo giovane. Mi ha detto 'Damme sto zaino'" . Poi un colpo in testa, forse con una mazza, che l'ha fatta cadere a terra. È allora che Luca sarebbe intervenuto, per difenderla: " Magari si fosse nascosto, non sarebbe successo nulla. Io ero a terra, credo di essere svenuta, vedevo bianco, poi mi sono alzata a vedere come stava Luca. Mi hanno detto che lui ha visto che mi stavano per picchiare, mi avevano dato un'altra bastonata sulla schiena, e l'ha atterrato. E da lì penso si siano spaventati, lui era uno sportivo, un ragazzo grosso. Ha protetto me come ha sempre fatto ".