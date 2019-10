Fiorai abusivi al cimitero, abbattuti tre chioschi irregolari

La fatidica ruspa di stampo salviniano colpisce ancora. Questa volta a rimetterci le penne sono i fiorai abusivi del cimitero Flaminio di Prima Porta. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XV Cassia, insieme al personale della Polizia di Stato hanno eseguito una serie di controlli nelle aree adiacenti il camposanto di Roma nord per contrastare i fenomeni legati al commercio abusivo, a tutela di quei commercianti che svolgono l’attività rispettando le regole.

Sono state avviate nella giornata di ieri le opere di abbattimento di tre baracche adibite illegalmente a deposito di fiori. Il materiale sequestrato, invece di essere distrutto, è stato donato in beneficenza. Con la collaborazione di personale e mezzi dell’Ama Cimiteri Capitolini, è stato raggiunto il risultato sperato: ripristinare la legalità nella zona.

Nel corso delle verifiche gli agenti hanno proceduto anche nei confronti di alcuni venditori abusivi presenti nella zona, facendo multe per circa 16mila euro e sequestrando tutta l’attrezzatura di allestimento dei banchi di vendita. La merce posta sotto sequestro, soprattutto fiori e piante, anziché essere distrutta è stata devoluta a un’associazione impegnata in forme di assistenza ai più bisognosi.

Ricorderete un’altra faccenda legate alle ruspe dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Come non citare l’abbattimento delle otto villette abusive di alcuni esponenti dei Casamonica a Roma. Tutto avvenne circa un anno fa. La ruspa entrò in azione anche alla presenza della sindaca, Virginia Raggi, che volle assistere all’inizio delle operazioni di demolizione che avevano lo scopo di rendere inagibili gli edifici. Il primo degli abbattimenti partì dal porticato esterno di una villetta di color ocra. Una delle otto abitazioni in Via del Quadraro. La ruspa rimosse il tetto dell’abitazione e poi tutto il resto.