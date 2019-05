Fori Imperiali, dagli scavi riemerge una testa femminile

Gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali hanno rinvenuto una testa di statua in marmo bianco di età imperiale (I ac-V dc). Le dimensioni sono lievemente superiori a quelle reali ed è in ottime condizioni. Le sue caratteristiche iconografiche potrebbero ricondurla alla figura di una divinità. Gli esperti erano impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina, volto a riunificare i due settori del Foro di Traiano. Gli scavi sono ripresi a dicembre dello scorso anno. Il cantiere era stato precedentemente "sospeso" due volte a causa del ritrovamento di cavi dell'illuminazione pubblica: ripresi nel novembre del 2016, i lavori erano poi stati bloccati a marzo 2017.

Il ritrovamento è stato reso noto dal vicesindaco Luca Bergamo: " È appena emersa dagli scavi di via Alessandrina questa bellissima testa. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina che cura gli scavi. Presto daremo informazioni più accurate, intanto le diamo un caldo benvenuto nel patrimonio di Roma ".

Raggi: "Una meraviglia"