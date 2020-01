Frana su un palazzo a Castel Giubileo: salvate 11 persone

Paura a causa di una frana che ha interessato un palazzo di quattro piani, bloccando l’accesso dell’edificio. La tragedia intorno alle 5:30 di giovedì 16 gennaio sulla Salita di Castel Giubileo a Roma nord. Salvate 11 persone. Sarebbe stato causato da una perdita di acqua lo smottamento di terreno da una collina antistante la palazzina di via Castel Giubileo 159, nella capitale.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia di stato, anche gli agenti del gruppo nomentano della polizia locale di Roma Capitale che stanno aiutando le persone che necessitano di assistenza alloggiativa a seguito dello sgombero disposto dai pompieri. Si tratta di 6 appartamenti al momento non agibili con 11 occupanti. Fino a ora 7 di loro hanno manifestato necessità di alloggio alternativo. Per questi malcapitati gli agenti del Nae della polizia locale, insieme agli operatori della sala operativa sociale, si stanno adoperando per le procedure di assistenza.

Sul posto anche uomini della protezione civile e tecnici di Acea. Tra le cause probabili dello smottamento, la rottura di una condotta idrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, i nuclei specialistici Saf e Usar e l’Autoscala, la polizia con le volanti e gli agenti del commissariato Fidene Serpentara, la protezione civile, gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale e un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale.

Le operazioni di soccorso sono risultate alquanto difficoltose a causa dell’importante massa di terreno fangoso che ha franato. I soccorritori sono comunque riusciti a mettere in sicurezza gli undici occupanti che erano bloccati all’interno dei loro appartamenti. A determinare lo smottamento, come detto, la rottura di una conduttura idrica con conseguente perdita d’acqua. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

In relazione allo smottamento sono poi arrivate le dichiarazioni del presidente del III Municipio Montesacro, Giovanni Caudo, che in una nota scrive: “Una frana, questa mattina alle ore 5,40, ha occluso l’apertura di alcune abitazioni nella salita del Castel Giubileo. Sei alloggi sono stati dichiarati inagibili (uno dei quali disabitato), 11 persone sono state evacuate, 7 devono essere alloggiate in abitazioni alternative. Per loro, il servizio assistenza alloggi ha già individuato una soluzione. Nessuno è rimasto ferito”.

Le abitazioni collocate in una zona a rischio frana sono ora interdette e sottoposte a vigilanza antisciacallaggio. “Un grazie alle forze dell’ordine, alla protezione civile e alla polizia locale del gruppo Nomentano III per il lavoro comune svolto e per avere prontamente operato e rassicurato gli abitanti”. Anche la sindaca, Virginia Raggi, si è recata sul posto.