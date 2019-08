Funerali Piscitelli, tensione altissima: la famiglia chiede di disertare le esequie private

A meno di clamorose novità degli ultimi minuti, i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ex ultras della Lazio ucciso in un agguato al parco degli Acquedotti a Roma lo scorso mercoledì, si terranno in forma strettamente privata domani mattina alle 6 alla cappella del cimitero Flaminio.

Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso della famiglia del 53enne freddato con un colpo di pistola alla testa contro l'ordinanza del Questore di Roma che ha vietato i funerali pubblici “per motivi di ordine e sicurezza”.

Non è esclusa, però, una mediazione tra i familiari e la Questura che consentirebbe lo svolgersi dei funerali pubblici ma con precise limitazioni. Sarebbero proibiti i cortei e altre manifestazioni al seguito del feretro, così come sarebbe vietata la camera ardente in via Amulio. Un luogo, questo, non casuale. Qui, di solito, i tifosi con un Daspo seguono le partite della squadra del cuore.

Ma la famiglia di Piscitelli non ci sta. "Alla luce della decisione del Tar ribadisco che tutta la famiglia di Fabrizio domani non si presenterà al funerale. Ad oggi non ho neanche fatto il riconoscimento della salma di mio marito", ha riferito all'Ansa Rita Corazza . "Faccio appello a tutte le persone che gli volevano bene e intendevano dargli l'ultimo saluto di non presentarsi domani all'alba al cimitero Flaminio. Solo così possiamo rendergli giustizia e stringerci insieme in un unico dolore".

La tensione, con il passare delle ore, aumenta sempre più. Sui social arrivano i primi messaggi dei tifosi che si dicono pronti ad arrivare domani a Roma per i funerali. Tra questi ci sono gli ultras del West Ham United, squadra inglese i cui supporter sono “gemellati” con i laziali. Nel corso degli anni, tra i due gruppi ultras non sono mancate le occasioni per rinsaldare l’amicizia. nell'ultimo decennio, per consolidare i buoni rapporti. Più volte, infatti, i tifosi degli Hammers sono stati all’Olimpico per vedere le partite tra le file degli Irriducibili per, poi, festeggiare con fiumi di birra insieme ai laziali nel piazzale di Ponte Milvio.

