"Sparatoria vicino allo Sheraton". Ma è giallo sulla denuncia

È giallo su alcuni colpi di pistola che sarebbero stati esplosi davanti all’hotel Sheraton nel quartiere romano dell’Eur. Secondo alcuni testimoni che hanno allertato le forze dell’ordine stamane una o due persone in sella ad una moto si sarebbero avvicinate ad un auto fuori dall’hotel di lusso e avrebbero fatto fuoco.

Una scena da far west che, come confermano alle agenzie di stampa anche diversi tassisti ed autisti Ncc che si trovavano nei pressi dell’albergo al momento degli spari, avrebbe scatenato il panico su via delle Tre Fontane.

La dinamica esatta della sparatoria, però, è ancora incerta. Gli agenti di polizia che sono arrivati sul posto dopo la segnalazione al 112 sono al lavoro per accertare quanto denunciato da chi ha assistito alla scena.

Ma finora non è stato trovato ancora alcun riscontro da parte delle forze dell'ordine, giunte sul luogo dove è successo il fatto.