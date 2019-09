Giovane scappa dai carabinieri e gli cade il plico di cocaina

Un diciannovenne è finito in manette dopo aver cercato di scappare dai carabinieri, urtando poi un’auto in sosta e perdendo il carico di droga che trasportava.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio a Ponte di Nona, a Roma, e ad intervenire sono stati i carabinieri della Stazione di Settecamini e della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli, che hanno recuperato 500 grammi di cocaina. Il giovane arrestato è un romano senza occupazione e con precedenti, ed è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari stavano passando in via Albert Sweitzeir, quando hanno notato due giovani. Vedendo i carabinieri, i ragazzi hanno cercato di allontanarsi in fretta. I militari, insospettiti da questo comportamento, che poteva significare che i ragazzi stessero cercando di evitare un controllo, si sono avvicinati. Quando hanno raggiunto il diciannovenne, il ragazzo ha cercato di opporre resistenza, spintonando i carabinieri, cercando di divincolarsi per scappare. Nel tentativo di fuggire, però, il giovane è andato a sbattere contro un’auto in sosta. L’urto ha fatto cadere il plico che il ragazzo teneva nascosto sotto il giubbotto, dietro la schiena. I militari hanno bloccato il giovane, trovando la droga dentro l’involucro.

Sia il giovane arrestato che uno dei carabinieri sono stati medicati per delle leggere contusioni all’ospedale di Tor Vergata. In seguito il ragazzo è stato accompagnato nella sua abitazione e sottoposto al regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Intanto stanno proseguendo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Tivoli per scoprire l’identità del ragazzo che era con lui e che ha fatto perdere le proprie tracce.