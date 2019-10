Girava con la droga nei pantaloni: arrestato il rapper Mr Melt

Finisce nei guai il rapper romano Matteo Sammarco, in arte Mr Melt. Venerdì pomeriggio è stato fermato dalla polizia per un controllo a piazza Vittorio mentre era in auto con altri tre amici e, a quanto reso noto, è stato trovato in possesso di droga.

Secondo quanto si è appreso, quando è stato fermato per il controllo dai poliziotti del commissariato Esquilino, avrebbe spinto un agente e poi si sarebbe sfilato dai pantaloni un sacchetto buttandolo per terra. All’interno la polizia ha trovato circa un grammo di cocaina, uno di ketamina e qualche grammo di hashih. E sempre addosso gli sono stati trovati circa 700 euro in contanti.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei controlli antidroga degli ultimi giorni nelle principali piazze di spaccio la polizia ha arrestato altre nove persone.

Come scrive Libero, nei suoi video compare spesso con uno spinello in mano. E nelle sue canzoni, piene di parolacce e riferimenti alla periferia romana dove è nato e cresciuto, cita spesso l’erba. È proprio a causa della droga che Mr Melt è finito nei guai.

Il rapper molto noto nella capitale, da qualche tempo, si è trasferito ad Amsterdam, dove si è ritagliato uno spazio nell’hip hop con collaborazione internazionali. Sammarco non è il primo rapper a finire nelle maglie della giustizia. A marzo era toccato ad altri due colleghi, molto noti tra i giovani.

I due ragazzi, di 23 e 25 anni, in arte Traffik e Gallagher, vennero arrestati dai carabinieri per rapina aggravata dall’uso di armi ai danni di quattro persone, una delle quali minorenne. L’accusa è di aver aggredito la sera del 23 febbraio scorso tre fan, che li avevano avvicinati per un autografo, utilizzando anche un tirapugni in ferro e tentando di strappare loro i cellulari.