Guidonia, ubriaco e drogato investe due ragazzi: gravissimi

Incidente gravissimo alle porte di Roma nel quale un 17enne è finito in coma travolto sullo scooter da un uomo ubriaco e drogato alla guida. Insieme al ragazzo è stata ricoverata un'altra giovane di 18 anni in condizioni critiche. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23.20 di venerdì notte, come riporta da Il Messaggero, nel centro di Guidonia, comune vicino Roma dove è residente il ragazzo e al confine col quartiere romano di Settecamini, dove invece vive lei. Dello stesso paese, ma residente in Umbria, è il 50enne che li ha travolti sullo scooter tirando dritto con la sua auto a uno stop.

Dallo schianto l'automobilista non ha riportato ferite gravi. Ricoverato al policlinico Casilino è stato sottoposto a i test dell'alcool e droghe risultando positivo a entrambi. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lesioni colpose, come previsto dalla recente normativa sull’omicidio stradale.

Entrambi i ragazzi nel frattempo sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Tivoli e, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasferiti in eliambulanza al Policlinico Umberto primo. A subire le conseguenze più gravi delle scontro è stato il 17enne, conosciuto e molto benvoluto nella zona in quanto giovane promessa del calcio nell'Under 17 di una società di Roma, premiato come miglior giocatore della passata stagione. Tanti per lui i messaggi di affetto e sostegno sui social.

Gli agenti della polizia stradale di Tivoli stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente anche se non è stato ancora possibile stabilire a che velocità andasse la Smart guidata dal 50enne. Nello schianto il motociclo con in sella i due ragazzi è stato sbalzato via uscendone totalemente accartocciato. L’utilitaria è finita fuori strada contro un palo con tanta violenza da essere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'auto.